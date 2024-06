A loita olímpica sae á rúa para promocionar o Mundial U20 de Pontevedra

Actividade con escolares para promocionar o Mundial U20 de Loita © PontevedraViva Actividade con escolares para promocionar o Mundial U20 de Loita © PontevedraViva

O Campionato do Munco U20 de Loitas Olímpicas que se celebrará o próximo mes de setembro saíu este mércores á rúa para promocionarse da mellor maneira posible, visibilzando o seu deporte ante escolares da cidade.

En dous improvisados tapices instalados na Praza de España, ao redor dun cento de alumnos de Primaria dos colexios Álvarez Limeses, Froebel e San José divertíronse participando en xogos relacionados coa loita.

"Nunca fixemos algo parecido, sempre quedabamos pechados no pavillón ou nos centros educativos, pero sacalo fóra é un sopro de aire fresco", recoñeceu o director técnico da Federación Galega de Loita, Pablo Pintos.

Ademais da actividade lúdica repartíronse entradas para o Campionato do Mundo "para que todos os nenos teñan presente que en setembro teñen unha cita aquí en Pontevedra cos mellores deportistas".

A promoción do Mundial U20 de Loita contou co apoio a presenza do alcalde de Pontevedra, #Miguel Anxo Fernández Lores, e do director do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Jesús López.