Os xuvenís do Pontevedra ascenden a División de Honra (1-6)

O equipo xuvenil do Pontevedra Club de Fútbol logrou este domingo o ascenso a División de Honra despois de golear á UD Ourense por 1-6.

Román Moldes foi un dos heroes do encontro anotando catro dos seis goles dos granates. Abriu a lata aos cinco minutos e volveu repetir no 10, 31 e 38, deixando encarrilada a eliminatoria antes do descanso.

Xa na segunda metade, Nico Oliveira fixo o quinto tanto e Diego Chamadoira o sexto. Raúl Nespereira fixo no 78 o único gol dos ourensáns.

Consulta a acta nesta ligazón