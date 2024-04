O Cisne queda fóra da fase final do Campionato de España Xuvenil

Última xornada do Campionato de España Xuvenil de Balonmán © Cristina Saiz

O Pavillón Municipal de Pontevedra acolleu desde o venres 26 de abril ata este domingo 28 un dos sectores do Campionato de España Xuvenil de Balonmán.

Nel participaron as novas promesas do Club Cisne, Anaitasuna, Primaflor Aguias e Trops Málaga, pero só un deles logrou un dos oito billetes que dan acceso á fase final do Nacional.

Nesta ocasión foi o conxunto malagueño o que se clasificou para a final a oito tras facerse co primeiro posto da clasificación ao conseguir pleno de vitorias. Superou ao Cisne 36-40, a Anaitasuna 30-36 e ao Aguias 38-27.

A segunda posición foi para o conxunto vasco (4 puntos) e o cuarto para os murcianos (0 puntos), mentres que o equipo pontevedrés, cun solitario triunfo, fíxose coa terceira praza.