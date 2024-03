O Atlético Novás apea o Cisne da Copa do Rei (27-22)

O Club Cisne Balonmán puxo fin á súa aventura na Copa do Rei 2024, tras caer este martes en partido de segunda rolda fronte ao Atlético Novás no Rosal.

O derbi provincial dos equipos pontevedreses da División de Honra Prata decantouse en favor dos locais a pesar dun inicio positivo para o Cisne, que no medio duns minutos de imprecisións e coas defensas e porterías máis entondas que os ataques golpeou primeiro cos tantos de Dani Serrano e Marko Ojeda. Os locais non anotaron ata o minuto 6, e o parcial inicial redondeouse ata o 1-4 con dous tantos máis de Mateo Arias no minuto 9 de xogo que forzaba o primeiro tempo morto.

Os de Jabato fallaban algunha acción, pero máis o facía o Novás, que se reaxustou coas indicacións de César Armán e empezou a crear máis problemas á defensa visitante. Primeiro repúxose colocando o 6-6 no marcador e no ecuador do primeiro tempo tomando por primeira vez a dianteira co 8-7 de Oriol Teixidor que provocou que Jabato parase o partido.

Non logrou o técnico parar o apagamento ofensivo do Cisne, que encaixou un parcial de 6-0 en contra agravado por unha exclusión de Iván Calvo ata o 12-7.

Tocaba xogar desde ese momento á contra, e os pontevedreses recobraron un pouco o tipo para minimizar danos ao descanso con tres goles de desvantaxe (16-13).

Á volta de vestiarios con todo o equipo da Boa Vila volveu evidenciar falta de fluidez nos seus ataques, constándolle atopar opcións claras de lanzamento. O Novás tampouco vía porta con facilidade, con Abián axudando na portería con varias intervencións, e de feito só Pablo Castro lograba anotar para os do Rosal nos primeiros minutos do segundo acto.

Ao Cisne custoulle máis de seis minutos romper a seca cun lanzamento exterior de André de Moura (17-14) pero seguía acumulando fallos e perdas, xunto a paradas de Javi Díaz, e o cronómetro ía restando minutos facendo máis difícil a remontada.

Os locais volvían abrir a brecha a cinco tantos (19-14) con só un gol cisneísta no primeiros dez minutos do segundo acto, así que Jabato xogou a súa última baza cun dobre tempo morto en busca da reacción.

Non o conseguiu, e o Atlético Novás soubo xogar coa súa vantaxe nos minutos finais para levar o partido cun 27-22 e o pase á terceiro rolda de Copa.

Consulta as estatísticas do partido entre Atlético e Cisne na páxina web da Real Federación Española de Balonmán.