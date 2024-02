O Pontevedra das goleadas... e as remontadas

"Estamos contentos coa vitoria, non tanto co cómputo xeral", afirmaba autoesixente Yago Iglesias tras a vitoria do Pontevedra Club de Fútbol fronte ao Coruxo en Pasarón, e é que esta tempada o nivel dos granates está a levarlles a sacar adiante os partidos mesmo cando non están do todo finos, e goleando en moitas ocasións.

É o que pasou contra o conxunto vigués (3-1), cun resultado que finalizou en goleada case sen propoñerllo. É de feito a novena xornada que o equipo adestrado por Yago igrexas consegue tres ou máis tantos, sendo os seus mellores resultados os conseguidos fronte a Langreo (6-0) e Guijuelo (5-0) na casa.

O Pontevedra é o equipo máis goleador da categoría con 51 tantos en 23 xornadas, unha media de 2,21 goles por partido.

Pero ademais as estatísticas din que os granates son un equipo que non acusa en exceso os goles do rival, e é que lograron sumar en cinco das xornadas que se viron por detrás no marcador, con dous triunfos fronte a Coruxo (3-1) e Fabril (4-1) en Pasarón e tres empates a domicilio contra Cayón (1-1), Avilés (1-1) e Racing Villalbés (1-1).

Só na primeira xornada do campionato (1-2 contra a Gimnástica de Torrelavega) e a derrota en Covadonga (3-1) o Pontevedra non logrou reverter unha situación en contra.

No lado contrario os de Yago Iglesias só perderon puntos tras verse por diante no marcador en dúas ocasións, o citado 3-1 no campo do Covadonga e o empate na segunda jronada no feudo do Valladolid Promesas (1-1).

Uns números que colocan ata a data ao Pontevedra como o mellor visitante do seu grupo con 21 puntos (5 vitorias, 6 empates e 1 derrota) e como o segundo mellor local con 28 puntos (9 triunfos, 1 empate e 1 derrota) só superado por un Ourense CF (31 puntos) que xogou un encontro máis na casa.