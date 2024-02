Derrota ante o Rápido de Bouzas dun Pontevedra B que acumula tres xornadas sen puntuar (0-3)

Pontevedra B - Rápido de Bouzas na Seca © Cristina Saiz Pontevedra B - Rápido de Bouzas na Seca © Cristina Saiz

O Pontevedra B leva tres xornadas consecutivas sen sumar despois de caer este domingo ante un Rápido de Bouzas que foi superior de principio a fin.

Os xogadores de Jesús Ramos nada puideron facer para sacar algo de proveito da visita á Seca do conxunto vigués, que se adiantou no minuto 18 de xogo tras unha falta botada por Aitor Aspas que Pedro Ares non atallou ben.

Buscou a reacción o filial granate pero non o conseguiu. As perdas de balón convertéronse nunha clara posesión do equipo visitante, que puxo máis terra polo medio cun gol de Cellerino a porta baleira. Corría o minuto 36.

Tras o paso polos vestiarios, o técnico do Pontevedra deu entrada a Guèye e Fran López para reverter a situación. O senegalés achegou velocidade e profundidade no ataque pero o gol seguía sen chegar.

Seguiron pasando os minutos e o equipo local envorcouse case por completo en tarefas ofensivas para atopar un gol que os metese no partido, pero no 89, tras un saque de esquina, Ronald fixo o 0-3 que supuxo a sentenza.

Consulta a acta nesta ligazón