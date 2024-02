Yago Iglesias, sobre o triunfo en Guijuelo: "É a imaxe perfecta do que son os cambios e do nivel do plantel"

Yago Iglesias, no partido de liga entre Pontevedra e CD Cayón en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra Club de Fútbol logrou este sábado un triunfo "nun campo complicadísimo" que "fai que vaiamos ilusionados e con moita fe de que o equipo segue o camiño pautado", asegura Yago Iglesias.

En canto ao encontro ante o Guijuelo, o adestrador recoñeceu que "por momentos tivemos o control do xogo, fomos nós mesmos", mentres que as ocasións que xerou o equipo local foi "en situacións de balón parado que son nas que todo se iguala".

O técnico granate considera que foi especialmente na segunda parte cando o Pontevedra xogou mellor. De feito, nada máis saír dos vestiarios Toño Calvo fixo o primeiro tanto do partido, despois o Guijuelo empatou, pero "o equipo refíxose tras o gol e fixemos un partido moi completo".

E é que ademais de ser un campo complicado no que só o Compos gañara, o conxunto granate non podía contar con "dous xogadores fundamentais, tanto no minutaje como na idea de xogo que temos", di Yago. Con todo, "tiñamos claro que a xente que hoxe ía entrar ía facer que dá xenio. Cae Samu Mayo, entra Toño e marca gol, cae Rufo e Charly marca gol. É a imaxe perfecta do que son os cambios e do nivel do plantel.

O adestrador granate admite que ten "fe cega en todos os integrantes do equipo" e necesita "que todo o equipo estea enchufado e achega. Hoxe demostrouse".