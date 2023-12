O Nadal máis deportivo vívese en Ribadumia

Papá Noel visita os participantes do X Torneo Indoor AF7 © Concello de Ribadumia

Coa chegada do Nadal, o municipio de Ribadumia encheuse de deporte coa celebración do Torneo 'Nadal Solidario', organizado polo Umia CF, e da X edición do Torneo Indoor AF7, organizado pola AD Arousa Fútbol 7 e o Concello da vila.

A décima edición do Torneo Indoor arrancou este sábado no Pavillón de A Senra.

Nesta ocasión, o evento estará repartido en tres días e xuntaranse preto de 50 equipos de toda Galicia das categorías prebenxamín (23 de decembro), benxamín (30 de decembro) e alevín (7 de xaneiro), o que supón unha concentración de máis de 600 participantes no municipio.

Na categoría prebenxamín desta fin de semana participaron equipos como o Pontevedra CF, UD Santa Mariña, Grupo Casa Paco, Xuventude de Oroso e San Martín CF, entre outros. Tras a disputa do torneo recibiron a visita sorpresa de Papá Noel, que aproveitou para sacarse fotos cos máis pequenos.

Durante estes tres días de competición, 1500 asistentes visitarán as instalacións deportivas do concello, onde se acondicionou un único campo de xogo sintético para a disputa deste evento, de dimensións 30x18 metros.

O terreo ten un perímetro activo de taboleiro que substitúe as liñas de banda e fondo, converténdose así nun escenario frenético en que o balón rara vez saia dos límites do mesmo. Os niveis de continuidade no xogo, ritmo, intensidade e superficie sintética fan do AF7 Indoor unha experiencia única.

O X Torneo Indoor AF7 servirá de precedente para o Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7, que celebrará a fase previa en Semana Santa e a final do 17 ao 19 de maio.