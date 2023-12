Taekwondo e espírito do Nadal unidos no Príncipe Felipe

Festival de Nadal do club Taekanart © Club de Taekwondo Taekanart

O Club Taekwondo Taekanart celebrou este venres o Festival de Nadal no Pavillón Príncipe Felipe, onde un nutrido grupo de nenos e nenas fixeron unha pequena demostración do traballo aprendido ao longo destes meses.

No festival participou o alumnado do club, das Escolas Municipais do Concello de Pontevedra, das Depoescolas de taekwondo da Deputación de Pontevedra, e os nenos e nenas das ANPAS dos colexios que colaboran coa entidade.

Neste sentido, estiveron o ANPA O Miradoiro (CEIP Marcos da Portela), ANPA Os Campos (CIP Fina Casalderrey), ANPA O Areerio (CEIP San Benito de Lérez), ANPA San Martiño (CEIP San Martiño-Salcedo) e ANPA Santo André de Xeve (CEIP San Andrés de Xeve).

Ademais, tamén acudiron autoridades como a concelleira Anabel Gulías e o deputado Javier Tourís.