Barbeiro estréase en liga e reduce a un o número de granates sen minutos

O Pontevedra Club de Fútbol está oficialmente de vacacións, un descanso que chega xusto no momento no que alcanzaron o liderado e a só unha xornada do final da primeira volta. Boas noticias para un primeiro plantel granate que non regresará ao traballo ata o martes 26 de decembro.

Chegadas estas datas é momento para a análise e balance do que está a ser ata o de agora a tempada, empezando pola repartición de minutos entre os xogadores.

Neste punto una das noticias positivas no duelo fronte ao Fabril foi o debut como granate de Marcos Barbeiro. O extremo, lesionado desde finais do mes de setembro, era o único xogador de campo do primeiro plantel que non debutara, polo que agora deixa só o gardameta Manu Vizoso como inédito esta tempada.

Foron 9 minutos (máis o desconto) sobre o céspede para o internacional por San Tomé e Príncipe, nunha estrea esperada tras estar máis de dous meses de baixa por unha lesión de xeonllo que lle obrigou a pasar polo quirófano.

No lado oposto dous son os homes que o xogaron absolutamente todo ata a data, 16 encontros completos con 1.440 minutos acumulados. Trátase de Edu Sousa e Benjamín Garay. Tamén saíron sempre no once inicial, aínda que con menos minutos totais, Yelko Pino (1.405 minutos), Bastos (1.287) e Dalisson (1.158).

Destacan ademais en canto a minutos acumulados Mario Gómez (1.357 minutos), Churre (1.350), Rufo (1.241), Samu Mayo (1.288) e Álex González (1.225). Eses dez xogadores superan os 1.000 minutos sobre o céspede, quedando preto Chiqui (926 minutos).

A partir de aí entra en xogo a que se podería denominar segunda unidade, na que os máis utilizados por Yago Iglesias foron Charly (466 minutos), Zabaleta (457) e Toño Calvo (360). Con menor presencia ata a data completan a relación Jaichenco (184), Borja Domínguez (108), Hermelo (36), Hugo Padín (35), Casais (21) e o recentemente estreado Barbeiro (9).

Unha xestión de minutos que será importante na segunda fase da tempada, cando entre outros factores as sancións ofrezan posibilidades de entrar no once.