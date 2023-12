Chiqui: "O noso obxectivo é quedar primeiros, cada partido afrontámolo como unha final"

O plantel do Pontevedra Club de Fútbol quere acabar da mellor maneira posible o ano, cun triunfo fronte ao RC Deportivo Fabril no Estadio Municipal de Pasarón (domingo, 17.00 horas) que lle permita optar ao liderado de grupo ou canto menos a seguir a tiro de pedra do mesmo.

"O noso obxectivo é quedar primeiros, cada partido afrontámolo como unha final", recoñeceu este xoves en rolda de prensa Óscar Castellano 'Chiqui'.

O extremo granate asegura que o equipo "está ben" e concienciado en non repetir erros como os protagonizados en Covadonga, e é que "sabemos que para gañar os partidos hai que estar 100% concentrados, non valen só 45 minutos", sobre todo porque "nesta competición calquera che pode gañar".

No que respecta a a visita do Deportivo Fabril, Chiqui avisa do seu perigo, xa que "os filiais non sabes por onde che poden saír, teñen xogadores de moita calidade".

O 11 granate, que chegou a encadear nove titularidades consecutivas ata a derrota en Covadonga, aspira esta semana a recuperar un posto no once que propoña Yago Iglesias tras dúas xornadas achegando desde o banco.