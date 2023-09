'Ler conta moito' en Campo Lameiro

O programa 'Ler conta moito' da Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Campo Lameiro presenta tres actividades culturais dirixidas a público familiar que se desenvolverán no Centro Sociocultural Sobrino Buhigas os días 23 de setembro e 7 de outubro e na Praza do Concello o domingo 1 de outubro.

O sábado 23 de setembro ás 20.00 horas chega a quenda de 'Filipa cos contos', con Fran Campos no Centro Sociocultural cunha proposta para toda a familia.

O domingo 1 de outubro ás 18.30 horas, na Praza do Concello, terá lugar un espectáculo de maxia para todos os públicos protagonizado polo Mago Marco que se titula 'Maxia para soñar-Contén soños'.

Xa o sábado 7 de outubro ás 20.00 horas no Centro Sociocultural Sobrino Buhigas desenvolverase un mega-obradoiro de globos protagonizado por Elisa e Ían.

As prazas son limitadas e as persoas asistentes deberán inscribirse previamente nas oficinas do Concello de Campo Lameiro ata o 5 de outubro.