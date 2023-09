As aspiracións educativas dunha adolescente palestina, nova parada de Amal en Ruta

Unha película con nome de muller, 'Farha', será a nova cita do ciclo de cine 'Amal en Ruta Pontevedra 2023' este mércores 6 de setembro no Teatro Principal.

O ciclo, organizado pola Fundación Araguaney-Puente de Culturas e o Concello de Pontevedra, ofrecerá esta cinta en versión orixinal con subtítulos en castelán.

A proxección, con entrada libre e gratuíta ata completar o aforo, será a partir das 21.00 horas.

Os feitos están ambientados en Palestina no ano 1948. Farha, unha nena de 14 anos, soña con ir á escola e abandonar a dura vida no campo. Os seus soños acaban saltando polos aires cando un día de maio as forzas de ocupación israelís invaden o seu pobo e cercan o seu domicilio. O tráiler pode verse aquí.

Darin J. Sallam é directora, produtora e guionista. De nacionalidade xordana, formouse cinematograficamente en Estados Unidos onde comezaría a súa carreira rodando diversas curtametraxes. No ano 2016 fundou a produtora TaleBox co obxecto de contribuír ao desenvolvemento da industria cinematográfica xordana e árabe.

Amal en Ruta Pontevedra é un resumo da última edición da Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada no Teatro Principal de Santiago de Compostela en outubro de 2022. O ciclo continuará mañá xoves 7 co documental, 'Mayor', e pechará o venres 8 coa longametraxe de ficción 'You resemble me'.