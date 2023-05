A Orquestra Sinfónica de Galicia actuará en Pontevedra baixo a batuta de Catherine Larsen-Maguire

Catherine Larsen-Maguire © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

Organizado pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra e Afundación, o vindeiro xoves 1 de xuño, ás 20:30 horas, terá lugar no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra un concerto que protagonizará a Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Catherine Larsen-Maguire.

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra facilitará as entradas aos seus socios, mentres que as persoas que non sexan socias da Sociedade Filarmónica e desexen asistir ao concerto poden adquirir as entradas a través de ataquilla.com.

O programa que ofrecerá a Orquestra Sinfónica de Galicia será o seguinte: Abertura As avespas, de Vaughan Williams; In unison, de Joey Roukens; e Variacións para orquestra sobre un tema orixinal, op. 36 ("Enigma"), de Edward Elgar. Na obra de Joey Roukens, In unison, estrea en España e escrita para orquestra e dúo de pianos, actuarán como solistas os irmáns Lucas e Arthur Jussen.

Catherine Larsen-Maguire foi durante dez anos fagotista principal na Komische Oper Berlin. As súas prioridades, desde 2012, centráronse na dirección, sendo solicitada por orquestras como a Filarmónica de Londres, Royal Northern Sinfonia, Orquestra Nacional de Gales da BBC, Orquestra Sinfónica de Galicia, Orquestra Sinfónica de Xerusalén, Orchestre de Chambre de Genève, Orchestre de Chambre Fribourgeois, Orquestra Sinfónica das Illas Feroe, Orquestra de Cámara Escocesa, Deutsches Kammerorchester Berlin, Orquestra Sinfónica da Radio Eslovena, Orquestra Sinfónica de Tenerife e OFUNAM da Cidade de México.

Este concerto enmárcase dentro do programa solidario 'Cultura por alimentos' que ten como beneficiarios aos bancos de alimentos locais. Convídase a todas as persoas que asistan ao mesmo a participar nesta campaña doando alimentos non perecedoiros que serán recolleitos á entrada do auditorio.