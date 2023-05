"Éxito de convocatoria" nas Rutas Culturais de Marín

O arqueólogo Juan Castro durante unha das Rutas Culturais de Marín © Concello de Marín

O Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela; o Centro Arqueolóxico de Barbanza, en Boiro; os petróglifos de Marín e a Ruta das Mámoas foron as rutas que se desenvolveron durante as últimas semanas dentro da iniciativa Roteiros Culturais, posta en marcha polo Concello de Marín.

Beatriz Rodríguez, concelleira de Cultura, considera que foi "un auténtico éxigo de convocatoria", tanto nas realizadas fóra do municipio como as desenvolvidas dentro do ámbito municipal.

Lembrou que esta proposta permite coñecer a historia e o patrimonio ao mesmo tempo que se camiña e obsérvase a contorna natural.

Todas as visitas guiadas contaron coa intervención do arqueólogo Juan Castro, da empresa Anta de Moura, encargado de deseñar a Sala de Arqueoloxía no Museo Municipal Manuel Torres.

A concelleira avanzou que seguirán apostando por este tipo de programación que suma cultura, natureza e vida activa.