Unha exposición sobre a utopía percorrerá os centros sociais do Concello

O Local Social do Gorgullón acolle desde o pasado mes de novembro as sesións de traballo do proxecto Do Desequilibrio aos Soños compartidos. Construción de narrativas de futuro sostibles.

Neste tempo, un grupo interxeneracional de 12 persoas estivo traballando ao redor da emerxencia climática e a "necesidade de elaborar relatos utópicos para inspirar o necesario cambio cultural que esixe a crise ecosocial".

Desde o 27 marzo e até o 30 de abril, diversos centros sociais de Pontevedra acollerán a exposición Xardín Utopía.

A entrada será de balde e estará aberta nos horarios habituais de cada espazo. Así, no Centro Leste (Praza Da Cítara, 1) estará dende a semana do 27 de marzo ao 2 de abril, no Centro Social do Burgo (Av. da Coruña, 62) na semana do 10 ao 16 de abril, no Centro Social do Gorgullón (Rúa Curtidoira, 1): semana do 17 ao 30 de abril.

A exposición Xardín Utopía está elaborada cos materiais produto da intervención sonora colaborativa que o 8 de maio de 2022 se presentou no Xardín Botánico-Artístico de Padrón.

Nesta intervención, a través de códigos QR colocados ao pé dalgunhas árbores, podían descargarse as mensaxes de voz que as persoas participantes no obradoiro deixaron sobre os seus desexos de futuro persoais, as súas utopías.

Con esta acción pretendíase "reivindicar a nosa capacidade para imaxinar futuros mellores e desexables, nun momento no que se impón a distopía como pensamento único".

Ademais desta exposición, está prevista a realización dunhas xornadas especiais, en formato de conversa, con artistas e persoeiras relevantes do país ao final do mes de abril.