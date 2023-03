Ana Miralles recibe o premio a súa carreira no Festival de Banda Deseñada BDra Gráfica 2023

A ilustradora Ana Miralles recibe o Premio a toda unha Carreira da BDra Gráfica © BDra Gráfica Ana Miralles na BDra Gráfica 2023 © BDra Gráfica Charla de Ana Miralles e Emilio Ruiz en BDra Gráfica © BDra Gráfica

Continúa desenvolvéndose BDra GRÁFICA, o Festival de Banda deseñada de Pontevedra, na sala multiusos do Teatro Principal e no Museo de Pontevedra, despois de que este venres se realizara o acto de entrega do premio a toda unha carreira á autora Ana Miralles (Madrid, 1959), unha das creadoras de cómic de maior proxección internacional, que se consagrou no mercado francés con obras de corte fantástico como Eva Medusa e a serie Djinn.

As persoas que acudan ao festival teñen a oportunidade de realizar un percorrido sobre a súa traxectoria e o seu proceso creativo comprobando a evolución desde o cómic underground ao fantástico, pasando polo erotismo.

Este sábado, a autora pontevedresa Eli García presentaba a edición en galego que aparecerá publicada en abril de 'O grande aviario'. A ilustradora formouse en O Garaxe Hermético e este traballo, publicado por Antela Editora, será a súa primeira obra longa como autora completa.

A mesma editorial tamén anunciou a publicación doutra autora galega, María Brenn, que creou un traballo para escolares baixo o título 'Ula e Vinca'.

O domingo será a xornada na que participará cunha charla o prestixioso ilustrador galego Miguelanxo Prado, premio Nacional de Cómic 2014. Será ás 12.15 horas no Teatro Principal.

Ademais, Kiko da Silva, editor de Retranca Editora, anunciará durante a tarde a publicación en galego por primeira vez no mes de maio de 'Cando sopra o vento', de Raymond Briggs, unha obra clásica que leva máis de catro décadas descatalogada en España.