Jorge Drexler, Molotov, Bad Gyal, Second e La M.O.D.A., entre os 25 confirmados para PortAmérica 2023

Tras as pistas que foron avanzado a través de redes sociais, PortAmérica comezou a desvelar os nomes das bandas, artistas e cociñeiros que formarán parte da súa edición para 2023, prevista para os días 13, 14 e 15 de xullo no recinto da Azucreira, en Portas.

Ata 25 actuacións musicais e 14 chefs nacionais e internacionais integran este primeiro avance do cartel dun festival que, un ano máis, unirá ambas as beiras do Atlántico coa súa imbatible proposta de música, gastronomía e natureza.

Jorge Drexler, os mexicanos Molotov, Bad Gyal ou as bandas 'indie' Second e La M.O.D.A. son cinco dos principais concertos que ofrecerá PortAmérica 2023.

A eles sumaranse Carlangas, exlíder de Novedades Carminha, Dani Fernández, Marilia Monzón, os grupos Muerdo, Flecha Valona e Sexy Zebras ou, dentro da música urbana, Pole e o dúo que forman Funzo & Baby Loud.

Á 'cota' americana do festival sumaranse o cantautor Gustavo Santaolalla, o rapero Ysy A, Bándalos Chinos e Conociendo Rusia, todos eles chegados desde Arxentina, os mexicanos Silvana Estrada, Centavrvs e Son Rompe Pera, o rapero colombiano Nanpa Básico ou os estadounidenses Orkesta Mendoza.

Grande Amore, o dúo electrónico Galician Army ou os DJ da Duendeneta son, por agora, os representantes galegos na oferta musical de PortAmérica.

CATORCE COCIÑEIROS PARA O SHOWROCKING

E se a música é importante dentro da programación de PortAmérica, non menos atractiva é a súa oferta gastronómica, a coñecida como ShowRocking. As cociñas, que estarán capitaneadas por Pepe Solla, confirmaron aos primeiros 14 donos dos seus fogóns.

Repetirán algúns dos habituais como Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Javi Olleros (Culler de Pau), Begoña Rodrigo (La Salita), Edgar Núñez (Sud777), Maca de Castro (Maca de Castro), Vicky Sevilla (Arrels) ou Héctor López (España).

Xunto a eles cociñarán os galegos Xosé Magallaes y Lydia del Olmo (Ceibe), Diego Novas (El Olivo), a colombiana Catalina Vélez (Domingo de Vereda) ou os mexicanos Fabián Delgado (Palreal) e Tomás Bermúdez (La Docena).

Os abonos para esta edición 2023 de PortAmérica xa están á venda en portamerica.es a un prezo de 65 euros máis gastos de xestión.