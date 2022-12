Juan Carlos Vilar inaugura unha mostra pictórica no edificio azul da Xunta baixo o título 'PTV'

O pontevedrés Juan Carlos Vilar inaugura este xoves 15 de decembro, ás 19.00 horas, na sala de exposición do Edificio Azul da Xunta de Galicia, na rúa Benito Corbal, a exposición que leva un curioso título: 'PTV'.

Juan Carlos Vilar recibiu diferentes galardóns ao longo de toda a xeografía nacional, destacando os premios obtidos no XVIII Certame Nacional de debuxo de Benalmádena (2017), no XVII Certame de acuarela Ciudad de Benalmádena (2017).

Tamén logrou un galardón no XXII Concurso nacional de pintura con motivos taurinos de Osuna no ano 2018 e o Premio nacional de debuxo da Deputación de Guadalaxara no ano 2020.