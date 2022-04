Semana de 'Libros voadores' na Casa da Cultura

Libros na Casa da Cultura de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas aproveitando a festividade do Día do Libro do 23 de abril realizará unha segunda edición da proposta cultural 'Libros voadores' ao longo dos próximos días.

A Casa da Cultura acollerá durante estas xornadas títulos que se atopen descatalogados da Biblioteca Municipal ou tamén exemplares que foron doados por persoas particulares e que xa non teñen cabida nos andeis da Biblioteca. Entre o material exposto atópanse, entre outros, libros infantís, novelas e ensaios.

Estes libros atoparanse ao dispor da veciñanza entre este luns 25 e o venres 29 de abril. Cada persoa interesada que acuda ata a Casa da Cultura na Rúa Emigrante terá a posibilidade de levar, de maneira gratuíta un máximo de dúas obras entre o material exposto.

A iniciativa ten como obxectivo fomentar a lectura entre a poboación e celebrar a conmemoración do Día do Libro