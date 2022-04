O Salón do Libro expande o seu universo cun espazo lector que abrirá todo o ano

Os catro mil títulos de literatura infantil e xuvenil que hai nos fondos do Pazo da Cultura de Pontevedra, como consecuencia da actividade do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, poranse de xeito permanente a disposición da cidadanía.

A partir do mes de outubro abrirá as súas portas un espazo lector no que se poderá gozar da lectura de todas estas obras ao longo de todo o ano.

A concelleira de Cultura, Carmen Fouces, manifestou a súa "ilusión" co proxecto xa que permitirá vincular o Pazo da Cultura á literatura e á lectura dos libros infantís e xuvenís de xeito permanente, ampliando as actividades do Salón.

Será ademais nun espazo cómodo e acondicionado para gozar da lectura ou facer actividades vinculadas ao Salón do Libro como contacontos, obradoiros ou encontros con autores.