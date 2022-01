Ter o proxecto para reformar Santa Clara, obxectivo marcado polo Museo para este ano

Visita de autoridades ao Convento de Santa Clara © Mónica Patxot Convento de Santa Clara © Mónica Patxot Interior do Convento Santa Clara © Mónica Patxot Xornada de portas abertas aos xardíns do convento de Santa Clara © Cristina Saiz César Mosquera, vicepresidente da Depuación, no primeiro día do convento de Santa Clara como patrimonio público © Mónica Patxot Os edificios García Florez e Castro Monteagudo © PontevedraViva

César Mosquera, vicepresidente da Deputación, considera que 2022 será un dos anos fundamentais para a historia do Museo de Pontevedra ao estar prevista a incorporación e reforma das instalacións do Convento de Santa Clara como parte dos espazos museísticos e coa obra de rehabilitación dos edificios centrais situados no centro histórico da cidade.

A Deputación traballa na procura de financiamento externo para afrontar estes proxectos e non ser a única administración que asuma a operación. O organismo provincial, segundo o calendario que manexa, quere que o proxecto de reforma do convento poida redactarse a finais deste ano e que as obras dos edificios históricos do Museo licítense para comezar a mediados deste 2022.

En todo caso, César Mosquera cúrase en saúde ao afirmar que estes serían os "tempos óptimos" nun escenario idóneo pero recoñece que sempre é posible que xurdan contratempos nos pasos burocráticos que deben realizarse en ambos os proxectos.

Unha vez asinado o protocolo entre o Concello de Pontevedra e a Deputación para que a institución provincial se constitúa en propietaria do Convento, agora este organismo pon en marcha o proceso de adxudicación do contrato para acometer o estudo arqueolóxico, histórico e de parámetros para estimar o tipo de construcións e reformas actuais no espazo que pertencía ás monxas clarisas, ademais de analizar se existían máis enterramentos neses terreos.

Para estas actividades establecerase contacto con Patrimonio da Xunta e estudaranse as posibilidades de acometer cambios e obras nesta edificación para comprobar se é posible que se destine como espazo para albergar elementos do Museo de Pontevedra. Entre outras cuestións é necesario, segundo o vicepresidente, solucionar as entradas e movemento do público se hai que manter a fisonomía actual do convento e o seu peche.

Se estes trámites son óptimos, estudarase se se opta por un proxecto xeral de mellora ou se inclúe xa a musealización final prevista. A partir de aí, lanzaríase un concurso para redactar o proxecto de reforma coa idea de que estea finalizado antes de 2023.

Sinala tamén que toda a operación de Santa Clara paralizou o proxecto de construír un edificio para espazo arqueolóxico en Valdecorvos. No caso de que o antigo convento sexa viable como edificio para acoller achados arqueolóxicos da provincia, o vicepresidente considera que "non tería sentido" crear outro inmoble que multiplicase os custos das arcas públicas.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS CENTRAIS

Mosquera tamén se refire á rehabilitación dos edificios centrais do Museo. Afirma que se está atrasando a aprobación da modificación do Peprica, que permitiría conectar de maneira subterránea os edificios pola falta de informes dos servizos de Costas e de Patrimonio.

Asegura que o proxecto para que os edificios sexan funcionais e accesibles está preparado coa intención de que no verán deste 2022 estea licitada a obra. En todo caso, o vicepresidente lembra que a execución depende dos trámites burocráticos.

En canto ao financiamento de todos os proxectos, a Deputación traballa en conseguir fondos externos ao mesmo tempo que se realizan todos os trámites administrativos para poñer en marcha as obras. César Mosquera considera que sería "de lóxica" a implicación da Xunta de Galicia e do Estado no financiamento destas iniciativas pero, en caso de non producirse, está tomada a decisión de que se asuma só con fondos da Deputación estas melloras nos edificios centrais e en Santa Clara.