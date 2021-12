'Quero facer de galán', monólogo de Luis Zahera para superar a costa de xaneiro en Vilagarcía

Luís Zahera, o coñecido actor galego, subirá ao escenario do Auditorio de Vilagarcía de Arousa o 14 de xaneiro para presentar o seu último espectáculo, 'Quero facer de galán'. Trátase dun monólogo de humor e retranca, que propón un repaso á súa traxectoria profesional e persoal deste actor coñecido por traballos como Mareas Vivas, Celda 211 ou El Reino, entre outros.

O intérprete contará anécdotas que provocarán a sorpresa entre o público que asista ao auditorio a partir das 21.00 horas do venres 14. As entradas xa se atopan á venda a través de ataquilla.com ao prezo de 12 euros na zona A de o patio de butacas e 10 euros para as de Be C (a estes prezos hai que sumar os custos de xestión bancaria). O día da función tamén se poderán adquirir a partir das 19.00 horas no despacho de billetes do Auditorio.

Ao longo do monólogo de 90 minutos de duración, Luís Zahera ofrecerá recordos da súa infancia, o seu paso pola TVG, os seus inicios en proxectos en televisión española e numerosas situacións divertidas. O actor leva once anos con espectáculos humorísticos en teatros e auditorios de Galicia como 'Noites de retranca', onde actuaba xunto a outros nomes consagrados da escena galega como Quico Cadaval, Manuel Manquiña ou Rober Bodegas.