Películas que reflicten "a época que estamos vivindo", fío condutor do sexto Novos Cinemas

Todo está xa preparado para que o Teatro Principal acolla, entre os días 14 e 19 de decembro, a sexta edición de Novos Cinemas, o Festival Internacional de Cine de Pontevedra, que volve poñer en valor a talentos do cinema emerxente en todo o mundo.

Durante cinco días, o público poderá gozar co pase de ata 24 películas nas diferentes seccións do festival, comezando con "A virxe roxa" de Marcos Nine, que protagonizará a sesión inaugural de Novos Cinemas.

Nove filmes, pola súa banda, competirán na sección oficial. Dúas delas, "Berg" da directora holandesa Joke Olthaar e "Actual people" da realizadora estadounidense Kit Zahuar están aínda inéditas en España e estrearanse neste festival.

Competirán coas españolas "Rendir los machos" de David Pantaleón e "Eles transportan a morte" de Helena Girón e Samuel Delgado ou as italianas "The Tale of King of Crab" de Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi e "Piccolo Corpo" de Laura Samani.

A sección complétana a estadounidense "Rock Bottom Riser" de Fern Silva, a británica " bsolute denial" de Bryan Braun e a costarriqueña "Clara Sola" de Nathalie Álvarez Mesén.

Na sección Latexos, reservada para filmes máis experimentais, haberá catro películas: "La luna representa mi corazón" do arxentino Juan Martín Hsu, as españolas "El planeta" de Amalia Ulman e "918 Gau" de Arantza Santesteban e a arxentina "No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo" de Nicolás Zukerfeld.

Esta sexta edición de Novos Cinemas, que incluirá unha retrospectiva sobre a obra da cineasta cacereña María Pérez Sanz, será clausurada coa proxección de "Espírito Sagrado" do director Chema García Ibarra.

A toda esta oferta súmanse o espazo de asesoramento Proxectos Lab, cos galegos Víctor Soho e Paula Pérez López entre os catro seleccionados; os talleres formativos da sección Aula e os encontros cos cineastas Ángel Filgueira, Silvia Fuentes, Carlos Martínez-Peñalver, Liliana Torres e Álvaro Gago, quen amosará en exclusiva imaxes de "Matria", a súa primeira longametraxe.

O director artístico do festival, Suso Novás, destacou que as películas seleccionadas este ano "son un reflexo da época que estamos a vivir", apostando por historias "sensibles" e, nesta ocasión, con máis presenza feminina con ata catorce filmes dirixidos por mulleres.

Novás explicou que, a pesar de revisar máis de 200 películas para conformar o cartel deste ano, do que se sente "moi orgulloso" pola súa calidade, o festival tivo "pouca capacidade" para seleccionar películas debido á pandemia.

O sector audiovisual "pasouno moi mal", sinalou o programador do festival, o que fixo que os distribuidores quixesen rendibilizar ao máximo as súas producións no medio dunha competencia "encarnizada" provocada polo menor número de estreas.

O director de Novos Cinemas, Daniel Froiz, mostrouse satisfeito con todo da "madurez" que alcanzou este festival que, por primeira vez, recibiu o apoio do Ministerio de Cultura, a través do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais.

"Estamos crecendo cara a profesionalización", destacou Froiz, que subliñou o lugar "privilexiado" que logrou o festival pontevedrés no panorama audiovisual español en tan só seis anos de vida, con recensións que chegan "de todas partes do mundo".