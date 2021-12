Catorce "non artistas" expoñen na Casa das Campás despois de descubrir o seu lado creativo

Obradoiro creativo para non-artistas © DUVI Creación escultórica realizada durante o obradoiro © DUVI

Ailén Anahí Alcoba, Ada Amigo e Pedro Arranz, estudantes da Facultade de Belas Artes, decidiron desenvolver esta ponte festiva un taller artístico dirixido a "non-artistas" coa idea de que descubrisen o lado creativo.

Desta forma, catorce persoas foron convidadas para crear traballos no espazo da Vicerreitoría, no edifico da Casa das Campás. Alí coñeceron unha versión da técnica narrativa do "cadáver exquisito" levada a outras artes.

Segundo recolle o DUVI, os estudantes propuxeron aos participantes que realizasen nunha serie de lenzos ou utilizando materiais unha obra. Para executala contaban con vinte minutos. Despois ese traballo ía circulando de mesa en mesa e, neste caso, cada un dos compañeiros dispoñía de dez minutos para sumar o que considerase necesario para a peza. A obra regresaba ao autor orixinal que, durante un cuarto de hora, debía concluír a peza artística e asignarlle un título.

A proposta buscaba que, ademais, de elaborar unha obra con ideas propias tamén se contribuíse nas dos demais. Desta forma, observábanse grandes evolucións nos traballos. A maioría das obras foron pictóricas agás dous proxectos de carácter máis escultórico.

A mostra destes catorce non artistas colaborativos pódese observar este xoves 9 e durante o venres 10 na sala de exposicións da Casa das Campás.