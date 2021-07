RADIO.- 'A playlist' de Queco Lago e as versións máis persoais de si mesmo

O músico pontevedrés Queco Lago pon música en 'A playlist' © Cristina Saiz Queco Lago Suárez © Cristina Saiz Queco Lago © Cristina Saiz Queco Lago © Cristina Saiz

Isidro Diego Lago Suárez, Queco, arráncase a cantar e tocar a guitarra ata nunha sesión de fotos. Os seus covers enganchan a unha audiencia turística que pregunta: "oe quen é o artista? a canción sóame, pero non con esa voz". O artista é Queco Lago e canta 'Lodo' de Xoel López. Ese oínte circunstancial busca o seu nome en Google, atópao en Instagram e engade: "é el verdade?, pois xa ten outro seguidor".

Así foi o backstage da sesión fotográfica que PontevedraViva Radio fixo co protagonista deste podcast no que escolle unha selección musical ao redor de compañeiros, amigos, coñecidos da canción; algo así como fixo en Pontevedra co 'Black Hole' pero sen presenza física, salvo a súa, claro.

Musicalmente Queco está rodeado de bos amigos e renombrados da industria discográfica; persoalmente, o seu avó paterno Isidro Lago, - recoñece - foi a persoa que máis lle influíu na súa vida. Unha bicicleta tatuada nun brazo é a súa memoria en tinta, así como 'Réquiem' é a súa memoria feita canción.

Matriculouse en Administración e Dirección de Empresas, fixo cursos de Locución Audiovisual e Especialización en Dobraxe e está a tratar de terminar Xornalismo pola Universidade a Distancia. Todo iso levoulle a vivir en Santiago e Madrid. Nesta última foi onde, sen vocación de futuro, pisou por primeira vez un escenario "e aí acabouse todo"; ou máis ben empezou todo.

Leva un ano sen dar concertos, romperá a serie o vindeiro venres 30 no ciclo Acústica na Parda xunto a Jacobo Sainz e A Rabela. E en agosto presenta novo tema, 'Mírame' que leva esperando desde finais do 19 e que chegará acompañado de vídeo. Vén ademais de montar unha banda xunto a outros artistas locais como Rodrigo Valiente e regálanos en 'A playlist' a primeira gravación.