Música de Xoel López, Alice Wonder e Sabela para celebrar o Día da Dona en Portas © Concello de Portas Sabela © Concello de Portas

O auditorio da Azucreira de Portas acolleu esta semana o concerto de Xoel López, Sabela e Alice Wonder para celebrar o Día da Dona.

As restricións sanitarias obrigaron a reducir o aforo pero non impediron que máis dun centenar de veciños do municipio gozasen dun concerto que tamén serviu para render homenaxe a Concepción Pérez Iglesias e a todas as mulleres de Portas.

Sobre o escenario, Xoel López demostrou por que é un dos artistas máis representativos da escena independente iberoamericana. Pola súa banda, Sabela é unha artista de especial sensibilidade que se deu a coñecer entre o público pola súa participación en Operación Triunfo 2018 presentou ante o público local o seu primeiro traballo "Despedida".

Tamén estivo en Portas a artista madrileña Alice Wonder, que abriu os concertos da exitosa xira de presentación do disco de Vetusta Morla "Mesmo Sitio, Distinto Lugar". Na Azucreira interpretou, entre outras, "La apuesta" canción orixinal da película "Qué te juegas", que comparte con Guillermo Galván, integrante da banda de Xoel López.

O 14 de maio publicou o seu noveno álbum, "Que se joda todo lo demás", que presentou por primeira vez en Galicia con motivo do Día da Dona.