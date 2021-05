Esgotadas nun tris as entradas para o concerto de Xoel López, Sabela e Alice Wonder no Día da Dona

Alice Wonder © Alice Wonder - Instagram

As entradas para o concerto voaron. En poucas horas esgotábanse as invitacións para asistir a este recital previsto para o vindeiro domingo 30 de maio a cargo de Xoel López, Sabela e Alice Wonder no Auditorio da Azucreira de Portas, a partir das 19.30 horas.

O Concello de Portas quere con este acto homenaxear á figura de Concepción Pérez igrexas, primeira alcaldesa de Galicia e unha das primeiras do territorio español. Ademais, con motivo da celebración do 'Día da Dona', tamén se quere realizar unha homenaxe a todas as mulleres do municipio a través dunha proposta diferente á habitual ao ter que adaptarse á situación pandémica.

Para asistir era imprescindible achegarse ata as dependencias municipais para retirar unha invitación. O prazo abríase ás 09.00 horas deste luns e en poucas horas esgotábanse as entradas para a capacidade dispoñible do recinto.

Cada persoa podía recoller un máximo de tres invitacións e era necesario deixar os datos persoais, DNI e teléfono. O Concello de Portas almacenará os datos no arquivo durante un mes para a consulta por parte das autoridades sanitarias seguindo o actual protocolo de seguridade para evitar a proliferación de contaxios. Despois de que pase este período, todos os datos serán eliminados seguindo a Lei de Protección de Datos, segundo informan desde a organización.