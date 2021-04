Pontevedra reprograma o concerto de The Jayhawks para o 10 de xullo ao aire libre

The Jaykawks © The Jaykawks

A actividade cultural en Pontevedra avanza paso a paso cara á nova normalidade. O último paso foi a reprogramación do concerto de The Jaykawks, do ciclo Voices Verán, que terá lugar o 10 de xullo na superficie exterior do Recinto Feiral.

Do mesmo xeito que ocorreu o ano pasado coa actuación de Guadi Galego e Xabier Díaz, no primeiro concerto posterior ao confinamento de Galicia, a concellería de Cultura aposta de novo por realizar o evento ao aire libre para ampliar o aforo e maximizar as garantías de seguridade.

"É unha ledicia que pouco a pouco camiñemos cara a unha situación máis acaída ao que se facía en Pontevedra antes do 2020", dixo Carmen Fouces, responsable deste departamento.

The Jayhawks son unha banda de Minnesota cunha traxectoria de 34 anos na que mesturan a música country e o rock e que os levou a realizar incontables xiras por todo o mundo.

Ademais, estarán acompañados por un grupo galego. Os Amigos dos Músicos, unha banda ourensá que montará no escenario pontevedrés un enorme despregamento de instrumentos musicais de todo tipo e cuxo estilo encaixa á perfección co do conxunto norteamericano.

Aínda que a disposición do público, o aforo previsto será entre 600 e 800 persoas, dependerá da situación epidemiolóxica, os organizadores prevén a instalación de cadeiras para que os asistentes gocen do espectáculo sentados e con distancia de seguridade. Con todo, se cara ao verán instálase a normalidade, non descartan permitir seguir o concerto de pé e en pequenos grupos.

As entradas atópanse xa á venda en Ataquilla por un prezo de 24 euros a unidade. As persoas que adquirisen a entrada antes do aprazamento do concerto teñen a opción de solicitar o reembolso completo do billete ou, se o seu pase era dos máis caros, reembolsaráselle a direferencia de forma automática.