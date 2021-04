Así é "Un asunto privado", a serie de Amazon que Bambú gravou en Pontevedra

Aura Garrido e Jean Reno, na avenida Montero Ríos © Amazon Prime Video Jean Reno, na rodaxe de "Un asunto privado" © Amazon Prime Video Aura Garrido, na rodaxe de "Un asunto privado" © Amazon Prime Video Aura Garrido, na rodaxe de "Un asunto privado" © Amazon Prime Video

Para Bambú Producciones, responsable de series como Velvet, Gran Hotel, Bajo sospecha ou Las chicas del cable, Un asunto privado "é o máis preto de James Bond que estivemos nunca". Así o explica a pontevedresa Teresa Fernández-Valdés, unha das súas creadoras.

Coa rodaxe da súa primeira tempada, que consta de oito episodios, xa na súa recta final, Amazon Prime desvelou os detalles dunha serie que, segundo Fernández Valdés, é "moi ambiciosa" e na que Bambú prescinde por primeira vez de rodar en estudio.

Un asunto privado, ambientada na Galicia dos anos 40, segue os pasos de Marina Quiroga (Aura Garrido), unha intrépida muller da alta sociedade que se dispón a atrapar a un asasino en serie coa axuda do seu fiel mordomo, Héctor (Jean Reno).

Nin os prexuízos de xénero, nin a súa nai Dona Asunción (Ángela Molina) que tenta casala, nin o seu irmán Arturo (Pablo Molinero), xefe de policía, impediranlle demostrar a súa valía, loitando contra os estereotipos para lograr converterse nunha muller detective nun mundo de homes.

Os actores Gorka Otxoa e Álex García, que encarnarán a dous policías, completan o elenco principal dunha serie que, entre outras localizacións, gravouse en Pontevedra.

"Non temos un set recorrente, aínda que si hai espazos que se repiten", sinala a produtora, entre eles a avenida Montero Ríos, o centro histórico de Pontevedra ou o Café Moderno. "Soñamos en grande e logramos facer cousas incribles", engade.

Será unha serie de aventuras que, segundo Fernández-Valdés, ten a Indiana Jones como referente e na que "ás veces rozamos mesmo a ciencia ficción", recuperando o thriller máis clásico de Agatha Christie con toques de humor e misterio.

"En cada capítulo irase pechando unha pequena historia que achegue cada vez máis aos protagonistas ao asasino, pero o noso arco irá aberto de principio a fin con este caso que se resolverá na primeira tempada", asegura a creadora da serie.

Na presentación da serie participaron, entre outras, a propia Aura Garrido, que sinalou que Marina "é un personaxe moi especial", cunha vocación clara por ser policía e que será capaz de opoñerse á sociedade que a rodea "para pelexar polos seus soños".

O seu contrapunto será o personaxe de Héctor, para o que Bambú Producciones tiña claro que "tiña que interpretalo un actorazo, con moita presencia pero tamén con moita vis cómica" e que atoparon no francés Jean Reno "que é un luxo, palabras maiores".

Con Aura Garrido, segundo o actor, a conexión foi rápida. "Cando se traballa con alguén xeneroso, a química sae soa", apunta. O seu personaxe, tratando de protexela "verase arrastrado con ela a correr, pegar tiros e buscar a un asasino".

Ángela Molina -recentemente galardoada co Goya de Honra- destacou pola súa banda que o seu "é un personaxe potente, marcado polas feridas do pasado que máis tarde se irán desvelando" e que, nun principio, "parece que non se decata de nada, pero non é así".

Con respecto ao seu personaxe, Gorka Otxoa subliña que é "un policía por vocación, un inspector "moi legal e consecuente moralmente que se ve arrastrado ás aventuras de Marina"; mentres que o de Álex García, segundo el mesmo, "xera unha aura moi misteriosa á súa ao redor, polo que cada vez que aparece sucede algo que altera as miras de Marina".

Por agora, Amazon Prime non desvelou a data na que prevé estrear esta serie, que será unha das súas grandes apostas de ficción en España para a próxima tempada. Estará dispoñible en máis de 240 territorios de todo o mundo.