O Salón do Libro volta en marzo do 2021 para salvar o planeta coa axuda dos libros

Salón do Libro © Diego Torrado Carmen Fouces © Mónica Patxot

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra regresará en marzo do 2021. Despois de que o estado de alarma obrigase a pechar o salón e reprogramar as actividades presenciais a un formato dixital, o Concello de Pontevedra xa ten preparada a próxima edición que mesturará os actos presenciais no Pazo da Cultura con eventos culturais en espazos abertos e unha boa dose de tecnoloxía por se as restricións á mobilidade impiden achegarse a Pontevedra aos invitados.

O tema da próxima edición, que se desenvolverá entre o 5 e o 21 de marzo será: Emerxencia Literaria, libros para salvar o planeta. "Falaremos do que está a acontecer co apoio dos libros", explicou a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, durante a presentación do Salón que tivo lugar este venres. A campaña de concienciación sobre a crise climática Efecto PO2 do Concello de Pontevedra e a importancia de cumprir cos obxectivos de desenvolvemento sostibles marcados pola Unión Europea na súa Axenda 2030 serán tamén outros alicerces da programación.

Dado que o ano pasado houbo que suprimir moitos actos, os organizadores decidiron recuperar as figuras homenaxeadas do 2020. O ilustrador pontevedrés Kiko da Silva e a escritora Elena Villar Janeiro poderán estrear este ano unha exposición centrada na súa obra. "É espectacular e ímola recuperar", afirmou Fouces co obxectivo de dar a oportunidade aos asistentes de visitar este ano unha mostra sobre a obra destes dous artistas.

Outra das novidades é que no 2021 non haberá país invitado. "O convidado será todo o planeta", revelou a concelleira adiantándose aos posibles problemas de mobilidade para traer invitados estranxeiros pola extraordinaria situación sanitaria. Así, coa colaboración da Coordinadora Estatal das Escolas dá Unesco, o Salón dará a coñecer proxectos educativos e culturais relacionados coa literatura que se están levando a cabo por todos os recunchos do mundo.

O apoio da tecnoloxía será fundamental tanto para esta parte da programación como para o Congreso de Mediación Lectora, que terá que botar man das teleconferencias e o streaming para chegar ao maior público posible.

"Tentaremos que sexa o máis presencial posible", prometeu Carmen Fouces para pechar a presentación dun Salón do Libro que non se deixará derrotar pola pandemia da covid-19.