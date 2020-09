Cultura Quente bota o peche na Carballeira de Caldas cun concerto de música clásica

O concerto da sección de percusión da Orquestra Clásica de Vigo, organizado no marco do ciclo Música no Ar da Deputación de Pontevedra, serviu para poñer o broche de ouro ao programa de Cultura Quente 2020 na Carballeira de Caldas.

Aprazada no mes de agosto polo mal tempo, a actuación gozou dunha magnífica resposta por parte do público que acudiu ao evento respectando todas as medidas de seguridade pola Covid-19.

Este ciclo musical pretende facer viaxar aos asistentes a mundos imaxinarios a través de espectáculos en lugares tan emblemáticos e idílicos como a Carballeira de Caldas.

A pesar da clausura de Cultura Quente, a programación cultural continúa en Caldas co espectáculo musical infantil e familiar A Casa do Terror, de Xoán Curiel e a Banda do Verán que se representará o domingo ás 18.30 horas no patio do colexio San Fermín con entrada gratuíta.

Enmarcado no programa Cultura no Camiño, da Agadic, a obra está a cultivar excelentes críticas tanto da prensa especializada como do público. Trátase dun espectáculo moi participatico con cancións, bailes, elementos teatrais, clown e unha boa dose de interacción co público.

A Casa do Terror conta a aventura dun grupo de amigos que ven obrigados a durmir nunha casa encantada e viven episodios divertidos e terroríficos.