Pontevedra estrea a 'nova normalidade' dos concertos simultáneos por toda a cidade

Concerto de María do Ceo na praza da Ferrería © Cristina Saiz Concerto de Marcelo Dobode na praza de España © Cristina Saiz Concerto deWoyza actuó nas pistas de Campolongo © Cristina Saiz

Pontevedra estreou este sábado, no primeiro día da semana grande das festas da Peregrina, o novo formato co que o Concello buscou manter a programación musical das festas. Cada ano, os concertos teñen un gran protagonismo no programa, pero a pandemia obrigaba a repensar o modelo de grandes citas con miles de espectadores, de modo que se deseñaron unhas novas festas que apostan por actuacións de menos público en distintos sitios da cidade. Desta forma, de modo case simultáneo, tres prazas enchéronse de música en vivo.

Este sábado, no primeiro día dos festexos, os acordes empezaron a soar ás dez da noite na praza da Ferrería con María do Ceo e media hora máis tarde, a partir das dez e media e a un mesmo tempo, Marcelo Dobode na praza de España e Woyza nas pistas de Campolongo.

Na praza da Ferrería, as cadeiras instaladas pola organización enchéronse rapidamente e houbo espectadores que seguiron a actuación desde o exterior do recinto delimitado pola organización. En xeral, todo o público mostrouse respectuoso coas normas de seguridade e hixiene, así como entregado e acompañou a María do Ceo na interpretación das súas cancións.

Tamén a praza de España encheuse para a actuación de Marcelo Dobode, cun público máis novo e un espírito máis reivindicativo. Nas pistas de Campolongo, Woyza tamén chamou a atención de público novo e meteuno no peto coas súas cancións de sempre e cunha peza composta durante o confinamento polo coronavirus e dedicada ás vítimas da pandemia.

O obxectivo municipal cumpriuse, que a música asolagase a cidade e que en ningún dos puntos de festa se vivisen grandes aglomeracións que puideran propiciar a expansión deo coronaviru. Ademais, en todos os enclaves elixidos estableceuse un estrito protocolo de seguridade e hixiene no que os espectadores estiveron sentados, con máscara e con distancia de seguridade.

O formato repetirase ao longo de toda a semana. Este domingo, as citas serán ás 22.00 horas na Ferrería, Cora Velasco; ás 22.30 na praza de España, Leilía; e ás 22.30 nas pistas de Campolongo, De Vacas.

Pantalla completa Concerto de María do Ceo na praza da Ferrería Pontevedra estreou este sábado, no primeiro día da semana grande das festas da Peregrina, o novo formato co que o Concello buscou manter a programación musical das festas. De modo case simultáneo, tres prazas enchéronse de música en vivo. Na Ferrería interpretou as súas cancións María do Ceo © Cristina Saiz

Pantalla completa Concerto de Marcelo Dobode Pontevedra estreou este sábado, no primeiro día da semana grande das festas da Peregrina, o novo formato co que o Concello buscou manter a programación musical das festas. De modo case simultáneo, tres prazas enchéronse de música en vivo. Marcelo Dobode actuou na praza de España © Cristina Saiz