Denuncias e medidas drásticas tras a masificación da praia polo concerto de Iván Ferreiro no Náutico

A praia da Barrosa de San Vicente desbordouse este xoves cando se correu a voz de que o concerto sorpresa que se organizaba no Náutico dábao Iván Ferreiro. O areal encheuse ata os topes a pesar das recomendacións sanitarias de evitar aglomeracións e moitas persoas das presentes quitáronse a máscara. Dada a situación de masificación, foi necesario que interviñese a Garda Civil, que mesmo tivo que desaloxar a propia praia.

A escena podía quedar en anécdota, pero nesta ocasión derivou na interposición de denuncias da Garda Civil e, sobre todo, levou a Miguel de la Cierva, responsable do Náutico, a adoptar medidas drásticas. Decidiu cambiar a forma na que concibira toda a programación dos concertos deste verán e, a partir deste mesmo venres, pechará o recinto cun valo que impedirá que desde a praia se vexa e escoite as actuacións.

Este famoso local do Grove optara este ano por unha filosofía distinta á de anos anteriores para evitar imaxes que xa o ano pasado resultaron rechamantes, coa praia chea de espectadores que quedaban sen entradas para os concertos. Este verán limitou o aforo dos concertos no interior do local, todo o público está sentado e con máscara e vende moitas menos entradas e, ademais, optou por facer concertos sorpresa nos que o público non sabía con antelación quen toca ese día.

Este xoves, non se anunciou o concerto de Iván e Amaro Ferreiro, pero correuse a voz e todo estaba masificado. Á vista da situación xerada, o propio concerto celebrouse como estaba previsto, pero, ao seu termo, o local si suspendeu o concerto que estaba programado xusto despois, do grupo Mucho.

A pesar de todas as precaucións, a masificación volveu á praia, de modo que o propio Miguel de la Cierva anunciou a través das súas redes sociais que o local terá un valo opaco e non se poderá ver aos artistas desde a praia e tentarase minimizar as condicións de escoita desde fóra.

En canto ao ocorrido na tarde deste xoves, a Garda Civil explicou que tivo que acudir á praia e ao local en dúas ocasións. Na primeira, constatou que no interior do local cumpríanse as medidas de seguridade, pero que na praia había unhas 200 persoas e que moitas non tiñan máscara nin cumprían as distancias de seguridade, de modo que se desaloxou a praia e pediuse á xente que usase a máscara.

Unha hora máis tarde, tiveron que acudir por segunda vez. A xente desaloxada había regresado á praia, de modo que se volveu a desaloxar e os axentes interpuxeron varias denuncias por non levar máscara a bañistas que se comprobou que non cumprían as condicións estipuladas para evitar a expansión do coronavirus.

Ademais de denunciar a varias persoas que estaban na praia, na súa primeira visita a Garda Civil tamén denunciara ao propio dono do Náutico porque no local estaba a celebrarse un concerto a pesar de ter licenza de café restaurante.

Fuentes da Garda Civil explicaron que en anos anteriores xa se denunciou a este local en varias ocasións. Respecto diso, desde o propio local fontes oficiais explicaron a este xornal que é certo que ten licenza de bar, non de sala de concertos, pero que todas as actuacións que organizan cada verán celébranse baixo a legalidade porque as ordenanzas municipais autorizan a organizar este tipo de concertos a condición de que se cumpran tres requisitos que o Náutico sempre reúne.

Así, o Concello do Grove permite ao Náutico e a outros chiringuitos do municipio organizar concertos sempre que se realice unha notificación previa coas actuacións que se van a realizar, que se presente unha declaración de boas vontades asinadas e que se conte cun seguro de responsabilidade civil. O Náutico cumpre os tres requisitos, de modo que confirman que teñen permiso municipal para as súas actividades.

En relación co comportamento das persoas que se concentran na praia, o local carece de responsabilidade se están nun lugar público e incumpren as normas, pero De la Cierva optou por pechar co valo o recinto consciente de que, desta forma, limitarase a asistencia, por responsabilidade.

"La responsabilidad de el cumplimiento de su uso así como la de mantener la distancia de seguridad es una responsabilidad personal. No obstante, como titular del local debo hacer lo que pueda para que se cumpla. Nos gustaría pedir a la gente que no se ponga cerca de la valla o por lo menos que no se acerque a los demás y cumpla con la obligatoriedad del uso de mascarilla", indica respecto diso.