As rúas están cheas de animación, música clásica e agora... dez propostas de rock!

Ás rúas de Pontevedra están cheas de sorpresas agradables. Non é raro que á volta da esquina o cidadán atope un grupo de animación ou que os paseos vaian ao son da música dos grandes compositores da historia da humanidade coas 'Clásicas na rúa'. E agora chegan dez propostas de rock.

O xoves 6 de agosto na praza de Barcelos ás 13:30, o pontevedrés 'Querido Extraño' abrirá un novo ciclo da programación Pontevedra vívese. Trátase de 'Barullada Rock', dedicado especificamente a este estilo musical e que, entre o xoves e o venres, traerá á cidade un total de 10 propostas pontevedresas e galegas. Os concertos desenvolveranse tanto en horario de mañá como de tarde e terán lugar en 5 escenarios: Alameda, praza de Barcelos, pistas de Campolongo, praza da Ferraría, e praza de España.

Programa Barullada de Rock

6 de agosto

13:30h. Praza da Barcelos. Querido Extraño

13:30h. Praza da Ferraría. Thee Blind Crows

20:00h. Pistas de Campolongo. The Bo Derek's

20:00h. Praza da Ferraría. Trompas de Farlopio

22.00h. Praza de España. The Soul Jacket

7 de agosto

13:30h. Alameda. Fondo Norte

13:30h. Praza de Barcelos. Agoraphobia

20:00h. Pistas de Campolongo. Pantano

20:00h. Alameda. Moura (este concerto aparece no programa ás 22h pero é un erro)

(este concerto aparece no programa ás 22h pero é un erro) 22:00h. Praza de España. Malkeda

Pasarrúas fóra de programa

A maiores das actividades recollidas no programa, realizaranse tres Pasarrúas máis:

Sábado 8. Pasarrúas Flashtop polo centro histórico

polo centro histórico Domingo 9. Pasarrúas da Compañía de Nelson Quinteiro polo centro histórico

polo centro histórico Domingo 16. Pasarrúas de Olodum do Coio polo centro histórico

PROTOCOLO COVID-19

Todas as actuacións de escenario estarán acoutadas, aforadas e co público sentado en función do número de cadeiras que permita cada espazo escénico distribuído pola cidade e os barrios. O aforamento está determinado por estudos previos realizados pola Concellaría de Festas, que xestiona Carme da Silva, atendendo aos distintos decretos ditados polas administracións estatal e autonómica.

Os 13 espazos escénicos serán previamente desinfectados: cadeiras, escenario, camerinos, zonas de control... Ao remate de cada actuación, volverase a desinfectar.

A asistencia a todos os espectáculos é de balde, mantendo así a política festiva do Concello de Pontevedra. A entrada ao recinto abrirase unha hora antes para que as persoas que queiran asistir poidan facelo con tranquilidade, sen aglomeracións e garantindo as medidas hixiénico-sanitarias marcadas. En todos os espazos escénicos haberá unha única porta de entrada.

O público deberá pasar, primeiro, por unha alfombra húmida (con produtos desinfectantes) e a continuación por unha alfombra seca. Deberán levar máscara, limpar as súas mans con hidroxel e seguir, en todo momento, as indicacións do persoal de seguridade e dos acomodadores que haberá no espazo acoutado.

Os espectáculos durarán unha hora. O público asistente deberá permanecer sentado todo o tempo, agás para abandonar o recinto.

Ao remate, a Concellaría habilitará dúas saídas en cada un dos espazos, que estarán en lugares opostos á entrada.

