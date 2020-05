'Hera Ugarte', un thriller político escrito pola pontevedresa Noelia Barreiro

Portada de 'Hera Ugarte I - La amenaza: Una nube de conspiración sobrevuela la Moncloa', de Noelia Barreiro © Círculo Rojo

Noelia Barreiro é unha pontevedresa residente en Salceda de Caselas, titulada en Administración e Finacieras, nai e autónoma que dedica o seu tempo libre a escribir e ensinar aos seus fillos o valor da cultura na nosa sociedade. Neste 2020 logrou un dos seus soños, a publicación do seu primeiro libro, a primeira parte dunha tetraloxía, que edita Círculo Rojo.

'Hera Ugarte I - La amenaza' propón ao longo de 522 páxinas como unha persoa normal pode chegar a cambiar o mundo. Esa persoa é Hera Ugarte, unha nena que, a medida que crece, convértese nunha líder de masas converténdose nunha muller valente que se enfronta ao sistema. Na trama hai espazo para a tensión que provoca a loita polo poder, as traizóns, o control económico e os movementos sociais.

Noelia Barreiro é unha escritora novel que proxecta montar unha empresa á volta do confinamento e que se sacou os seus estudos superiores de finanzas ao mesmo tempo que traballaba na hostalería, de comercial e como autónoma. Ademais, recoñece ser unha muller activista politicamente, que loita pola recuperación do rural.

A súa publicación, un thriller político, saíu ao mercado xusto ao comezo da pandemia, despois de que tres editoriais se interesaran por este traballo. Esta primeira edición pódese adquirir a través da plataforma Amazon e a través da súa páxina de Facebook. Os primeiros 200 pedidos recibirán unha dedicatoria personalizada.