As librarías e os museos, os primeiros en abrir no sector cultural; cines e teatros terán que esperar

A cultura tamén está entre os plans deseñados polo Goberno para afrontar a desescalada do confinamento. E, a este respecto, as librerías serán as primeiras en retomar a súa actividade. Farano, xunto co comercio, a partir do 11 de maio.

Terán que facelo, como o resto de establecementos, baixo estritas medidas de seguridade e reducindo o seu aforo. quedan fóra desta apertura, as librerías de centros comerciais.

Esa mema data é a elixida, por exemplo, para os museos. Iso si, cun tercio do seu aforo e controlando aglomeracións nas salas.

Se se cumpren os obxectivos sanitarios, o resto do sector cultural regresará ao traballo na fase dúas desta desescalada, prevista para o 25 de maio.

Así, segundo explicou Pedro Sánchez, esa será a data na que reabran as súas portas os cinemas e os teatros. Deberán facelo cun terzo do seu aforo, como máximo, e colocando aos seus espectadores en butacas preasignadas de antemán.

Ademais, tamén se autorizarán as visitas a monumentos, salas de exposicións e salas de conferencias, que tampouco poderán exceder un 30% do seu aforo.

Os espectáculos culturais baixo teito -salas de concertos entre elas-, pola súa banda, estarán reservados a un máximo de 50 persoas, sempre que esta cifra non supere o terzo do aforo, e os que se organicen ao aire libre poderán reunir a 400 persoas, pero todos sentados.