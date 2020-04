Os festivais de cine de Pontevedra agruparanse baixo unha marca conxunta

Nove festivais de cine da provincia de Pontevedra, entre eles Novos Cinemas de Pontevedra, o FICBueu, o Curtas Film Fest de Vilagarcía ou o Curtas Armadiña de Poio, quedarán agrupados, baixo o paraugas da Deputación, nunha marca propia que fomente o audiovisual da provincia.

Esta iniciativa, similar á adoptada hai uns anos polos festivais de música como #RíasBaixasFests, foi acordada nunha xuntanza telemática que Carmela Silva mantivo cos representantes da Asociación Proxecta, que agrupa festivais de cine de toda Galicia

A creación dunha marca propia do audiovisual suporía, segundo a presidenta da Deputación, incluír aos festivais de cine no relato provincial como un "potente instrumento" de crecemento económico ou emprego e unha "diferenciación" da provincia no eido cultural.

"A cultura ten que ser un sector estratéxico na saída da crise e temos que axudar a manter as estruturas culturais", explicou Silva, que garantiu que o seu goberno traballará para que todos os festivais de cine poidan celebrarse. Para iso comprometeu que a financiación vaise manter.

Ademais destes catro festivais, a marca tamén abarcará, nun principio, ao Festival de Cans, o Play-Doc de Tui e a tres eventos en Vigo, o Festival Primavera do Cine, o Festival Internacional de Cine Inclusivo e o Galician Freaky Film Festival.

Carmela Silva apelou tamén a unha necesaria coordinación entre todas as administracións, a través dun plan estratéxico que debería elaborar a Xunta. "Se non tomamos decisións agora algúns destes proxectos poden desaparecer", advertiu.

Neste sentido, Silva defendeu a harmonización das subvencións culturais, cunhas bases similares entre todas as administracións "para que todos saibamos como e onde nos movemos" A Deputación, engadiu, destina 130.000 euros a estes nove festivais de cine.

O organismo provincial, con todo, comprometeuse a flexibilizar as bases das axudas, adiantar parte das subvencións e, no caso de que algún dos festivais non se poida facer, asumir o gastos feitos ata este momento.