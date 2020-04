Suspendida a semana de teatro e o certame musical de "Ben veñas, maio"

Ben veñas maio © Diego Torrado Cartel de "Ben veñas maio 2020" © Concello de Pontevedra

A alerta sanitaria obriga a trastocar o programa "Ben veñas, maio", de promoción da creatividade da mocidade en lingua galega entre os institutos do concello.

A Concellaría de Normalización Lingüística organizadora dos certames en colaboración cos centros de ensino acordou suspender a XXIV Semana de Teatro e o XX Certame musical, pero o resto de convocatorias seguen en marcha.

"Ben veñas, maio 2020" abrangue, polo tanto:

II Certame de Videoclips Musicais

IV Certame de Curtametraxes

XIX Certame de Fotografía

XXVII Certame de Banda Deseñada

XXVII Certame de Narración Curta

XIX Certame de Poesía

O período de presentación de traballos aos premios remata o 20 de abril de 2020.

"Ben veñas, maio" quere impulsar a creatividade da mocidade en lingua galega desde distintos eidos de expresión como a escrita (prosa e poesía), fotografía desde a ollada crítica, a música, a banda deseñada e a creación de curtametraxes. Estes certames teñen como obxectivo acadar unha maior utilización do idioma galego por parte das xeracións máis novas incentivando a creatividade, a participación e a comunicación en galego, así como a reflexión sobre o uso e a situación social da lingua.

A actividade dirixida por Xosé Luís Xaneiro, coordinador do equipo de Normalización Lingüística do IES Sánchez Cantón, está pensada para estudantes nos centros públicos de ensino secundario obrigatorio, ciclos formativos e bacharelato do concello de Pontevedra.