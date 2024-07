O Festivalle consolídase e atrae máis de 3.000 persoas a Vilanova na súa terceira edición

Más de 3.000 persoas participaron durante esta semana na terceira edición do Festival de Teatro Festivalle, celebrada en diferentes espazos Vilanova de Arousa.

A programación incluíu catro representacións teatrais, nove intervencións académicas, unha exposición, visitas guiadas e dramatización e chegou ao seu termo no serán do xoves 11 de xullo coa representación da obra 'Ligazón' coa compañía Tribueñe, que actuou por primeira vez no Auditorio Valle-Inclán cunha montaxe que permitiu ao público gozar dun relato no que a avaricia e luxuria son o motor dos personaxes, que en ocasións rozan o esperpento.

Esta xoves, ademais, por primeira vez, abríronse as portas da capela do pazo da Rúa Nova, tras ser cedido recentemente ao Concello de Vilanova. A sesión matinal clausurouse cunha dramatización da escena II-1 de Romance de Lobos, que discorre nesta capela. Antes, Francisco Charlin realizou a intervención da xornada académica ao redor da importancia e relación do Pazo coa familia do autor, que segundo algúns estudos remóntase a antes do primeiro terzo do século XVIII.

"A historia da familia Valle-Inclán e o pazo da Rúa Nova están unidos. Tras indagar as orixes da familia e a súa evolución neste relatorio falo da instauración deste espazo na bibliografía valleinclanina", sinalou o profesor do IES Eusebio dá Garda.

O director do Festivalle, José Luis Méndez Romeu, destacou que en só tres edicións lograron "fidelizar a parte do público" e mostrou a súa "gran satisfacción" por ver como aqueles que están de turismo gozan con esta programación.

A programación teatral rexistrou cheo absoluto en todas as xornadas con 'Divinas Palabras', 'Hasta aquí llegamos', 'Luces de bohemia' e 'Ligazón'. Estes datos sérvenlles de "impulso" para pensar na próxima edición, que xa avanzan que confían en que se celebre nas mesmas datas de 2025.

A modo de balance, explicou que "programamos para sorprender ao espectador, para lembrar a vixencia de don Ramón María do Valle- Inclán, para transmitir a súa obra ás novas xeracións, e agradecemos a resposta do público e o respaldo das institucións".

Ademais, o festival deixa as portas abertas ao público ata o 28 de xullo coa exposición Luces na Pastoriza, que se poderá visitar na capela do mesmo nome todos os días de 18 a 21 horas. A mostra é a unión das obras asinadas por Juan Fernando de Laiglesia, Marta Iglesias e Adolfo Barcia que unen as súas creacións con textos de Valle- Inclán á vez que realizan un percorrido polo paso do escritor por México.