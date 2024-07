Inaugurada 'A era das fábulas' no Museo: “a mellor exposición dos últimos vinte anos”

Inauguración da exposición "A era das fábulas" no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Inauguración da exposición "A era das fábulas" no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Inauguración da exposición "A era das fábulas" no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Inauguración da exposición "A era das fábulas" no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot Inauguración da exposición "A era das fábulas" no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot

Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, acudiu este mércores á inauguración da mostra 'A era das fábulas', considerada polo presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, como «a mellor exposición dos últimos vinte anos».

A mostra, que estará aberta ata o 29 de setembro, reúne obras de destacados artistas como Picasso, Miró e Dalí, grazas á colaboración coa Fundación María José Jove (FMJJ) e TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Rueda quixo destacar a relevancia que ten o Museo de Pontevedra e apuntou á necesidade de reivindicar o seu valor no ámbito nacional e internacional. «Este Museo cada vez que alguén vén di o mesmo: o marabilloso que é, este tesouro escondido», apuntou e invitou ao resto de autoridades e responsables do Museo a descubrir as obras que contén este espazo.

Durante a cerimonia de inauguración á que tamén acudía o conselleiro de Cultura, José López Campos, o presidente da Deputación, Luis López, acompañado polo vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, afirmou: «Vivimos nun lugar fantástico polo que é e polo que é quen de acoller. Esta exposición é un brillante exemplo». Domínguez engadiu que «damos un paso máis no impulso desta provincia como epicentro global da cultura».

A exposición organízase en tres actos distribuídos en tres salas.

O primeiro acto, «Imaxinación-mar», explora as tradicións mariñas e as narrativas ficcionadas. Inclúe obras de Maruja Mallo, Pablo Picasso e pezas arqueolóxicas como bustos bifrontes galaico-romanos.

O segundo acto, «Transformación-terra», céntrase na agricultura e os seus mitos, con obras de Miquel Barceló, Joan Miró, Salvador Dalí e obxectos etnográficos e arqueolóxicos como cerámica birmana e amuletos antigos.

O terceiro acto, «Renacemento: aire», resalta a importancia da oralidade e a tecnoloxía na transmisión cultural, con obras de Pablo Picasso, Wassily Kandinsky e máscaras púnicas e románicas do museo.

Ao longo da xornada, Susana González, directora da colección de arte FMJJ, subliñou: «A arte ofrece un espazo de absoluta liberdade para imaxinar realidades alternativas».

Chus Martínez, comisaria asociada de TBA21, destacou que «visitar unha exposición é un modo de iniciar conversacións moi necesarias no ámbito público sobre cuestións fundamentais».

Pola súa banda, Ángeles Tilve, directora do Museo de Pontevedra, enfatizou que «a exposición mostra como creacións de épocas e contextos culturais moi diversos ofrecen lecturas renovadas cando conversan entre si».

A inauguración incluíu unha intervención artística en directo de Noa e Lara Castro.

Ademais, programáronse obradoiros familiares os sábados de xullo e diversas actividades en agosto.

Antes do peche da exposición, celebrarase un seminario sobre relixiosidade popular e exvotos.