Kiko Rivera, DJ mediático para a segunda edición do Barosa Fest

Actuación de Kiko Rivera en Portonovo © Concello de Sanxenxo

O DJ Kiko Rivera, fillo da tonadilleira Isabel Pantoja e do toureiro Francisco Rivera, Paquirri, será o principal atractivo da segunda edición do festival Barosa Fest.

Está previsto que esta cita musical celébrese o venres 26 de abril coa presenza do mediático DJ sevillano, ademais da actuación de El Combo Dominicano. A eles sumaranse DJ Sonic e DJ Dr.

Ao día seguinte, o sábado 27 de abril, desenvolverase un festival de DJ's denominado Primera línea.

Este festival está organizado pola Asociación Cultural San Breixo de Barro e o número de asistentes atópase limitado. Na organización colabora o Concello de Barro.

As entradas atópanse xa á venda en catro establecementos do municipio ao prezo de oito euros por día en venda anticipada. A entrada no despacho de billetes será de 12 euros.

Tamén se ponde ao dispor do público interesado un bono para os dous días por 15 euros.