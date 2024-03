Especialistas en violonchelo, saxofón e clarinete ofrecen masterclass en Meaño

Uxía Bolaño Amigo, intérprete de clarinete © Conservatorio de Música de A Coruña

A Escola de Música Municipal de Meaño organiza cursos masterclass para tratar aspectos musicais de tres insturmentos.

Segundo informa o Concello de Meaño, estas actividades formativas desenvolveranse os días 25, 26 e 27 do mes de marzo, coincidindo co inicio da Semana Santa.

As persoas encargadas de impartir as sesións serán María Jesús Hervás Brull sobre violoncelo; Javier Comesaña Davila que explicará técnicas co saxofón; e Uxía Bolaño Amigo, especialista en clarinete.

As persoas interesadas poden apuntarse ata o martes 19 de marzo a través de escola.emmm@gmail.com ou chamando a Juan Portela a través do teléfono 646.435.784.