Juno abrirá o ciclo de concertos matinais Achégate ao Salón! en Vilagarcía

_Juno, Zahara e Martí Perarnau IV © _Juno

Juno, o dúo musical formado por Zahara e Martí Perarnau, será o encargado de abrir o ciclo de concertos de 'Achégate ao Salón!', que se desenvolve no Salón García dentro da programación cultural de Vilagarcía de Arousa.

O primeiro concerto chegará o domingo 25 de febreiro, a partir das 12.30 horas, cos temas de _BCN747 e _BCN626, álbums de Juno que se moven entre diferentes estilos desde pezas intimistas a música rave.

Yoly Saa será a seguinte artista que visite o Salón García. A cita está prevista para o 10 de marzo. A cantautora pontevedresa ofrecerá cancións referentes do seu repertorio como 'Mal de altura', 'A golpes de fe' ou 'No se me olvida'.

Xa o 28 de abril chegará o concerto de Izaro, a compositora de Biscaia, presentando temas da súa discografía e, en especial, dos seus últimos álbums: 'Limones en Invierno' e 'Cero D'enero'.

A venda de abonos para o ciclo completo permanece aberta ata o 15 de febreiro. Os prezos para adultos son de 25 euros, mentres que para menores de 16 anos e persoas desempregadas é de 15 euros, máis gastos de xestión. Os abonos pódense adquirir a través de Ataquilla.com

As entradas individuais estarán dispoñibles a partir do venres 16 de febreiro, a prezos de 12 euros para adultos e cinco euros para menores de 16 e persoas desempregadas.

En caso de non esgotarse, as entradas poderán adquirirse os días de concerto a partir das 10.30 horas no despacho de billetes do Salón García. Todas as actuacións musicais están previstas para as 12.30 horas.