Abertas as inscricións para participar nun orixinal recitado de versos a dúas voces

O colectivo De vella bella e o Ateneo de Pontevedra convocan a I Mostra Poética "Versos a dúas voces", o primeiro evento destas características que se organiza na cidade.

Este acto desenvolverase no Museo de Pontevedra o próximo 20 de marzo, coincidindo coa semana na que se celebra o Día Mundial da Poesía.

Os organizadores invitan a participar nun recitado por parellas en galego ou portugués. Os recitados contarán, para aqueles que o desexen, con acompañamento musical. O acto abrirase e pecharase coa actuación dun grupo de música tradicional galega.

As bases para participar están publicadas no blog devellabella.com e nas redes sociais do colectivo.

