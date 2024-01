29 obras foron vendidas por 3.500 euros na mostra aberta do Ateneo de Pontevedra con Palestina

Obra de Lola Saavedra para a campaña de apoio á poboación infantil de Palestina © Ateneo de Pontevedra

Unha mostra artística e solidaria iniciada a mediados de decembro polo Ateneo de Pontevedra está a chegar ao seu fin e a asociación indica que se lograron 3.500 euros coa venda de 29 obras de pequeno formato cedidas por artistas co obxectivo de recaduar fondos para achegar auga e comida á poboación infantil de Palestina.

Un centenar de artistas tanto galegos como de ámbito internacional doaron estas obras que están á venda en liña.

O diñeiro recadado destinarase á ONG Save the Children.

A mostra virtual finaliza o luns 15 de xaneiro.

Durante estas festas algunhas das pezas doadas figuraban en fotocopias en árbores do Nadal situadas na contorna do edificio Castelao do Museo de Pontevedra e do Arquivo Provincial coa colaboración de Libraría Paz.

Elaboráronse dous catálogos para a compra das obras:

CATÁLOGO (1ªPARTE)